A19 Catania-Palermo, auto contro il guardrail nel territorio di Paternò: donna ferita

Incidente autonomo in direzione Palermo, tra Gerbini e Catenanuova. La conducente avrebbe cercato di evitare un animale. Traffico rallentato.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, lungo l'**autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, nel tratto compreso tra Gerbini e Catenanuova, nel territorio di Paternò.



Una donna, alla guida di una Jeep, è rimasta coinvolta in un incidente autonomo. L'automobile ha riportato ingenti danni, soprattutto nella parte anteriore, come mostrano le immagini.



Secondo quanto riferito dalla stessa conducente ai soccorritori, avrebbe tentato di evitare un animale, perdendo il controllo del mezzo e urtando il guardrail, prima di fermarsi nella corsia di emergenza.

La dinamica dell'incidente resta comunque da accertare e saranno gli accertamenti a chiarire quanto accaduto.



I primi soccorsi sono stati prestati dagli occupanti di un'altra automobile, che si sono fermati per aiutare la donna.

Sul posto sono successivamente intervenuti un'ambulanza del 118 di la Polizia**.



Fortunatamente, nonostante i notevoli danni riportati dal veicolo, la conducente non avrebbe riportato ferite gravi.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto autostradale interessato, in direzione Palermo.

