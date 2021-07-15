A19 CATANIA PALERMO - CHIUSA AL TRAFFICO TRA L'USCITE DI MOTTA E GERBINI IN DIREZIONE PALERMO
AGGIORNAMENTO ORE 18.20
Il tratto autostradale dell' A19 "Catania-Palermo" tra lo Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini è ancora CHIUSO, in direzione Palermo a causa di un ostacolo presente sul piano viabile.
Uscita obbligatoria Motta Sant'Anastasia.
L'Anas comunica che oggi 15 Luglio 2021, sull' A19 Palermo-Catania è chiuso il tratto tra lo Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini, a causa di un ostacolo presente sul piano viabile.
Al momento che scriviamo , ore 16.42 uscita obbligatoria svincolo Motta Sant'Anastasia.
Sul posto sono presenti il personale di Anas per ripristinare al più presto la normale circolazione.