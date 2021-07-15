95047

A19 CATANIA PALERMO - CHIUSA AL TRAFFICO TRA L'USCITE DI MOTTA E GERBINI IN DIREZIONE PALERMO

AGGIORNAMENTO ORE 18.20Il tratto autostradale dell' A19 "Catania-Palermo"  tra lo Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini è ancora CHIUSO, in direzione Palermo a causa di un ostacolo presente su...

A cura di Redazione Redazione
15 luglio 2021 16:59
AGGIORNAMENTO ORE 18.20

Il tratto autostradale dell' A19 "Catania-Palermo"  tra lo Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini è ancora CHIUSO, in direzione Palermo a causa di un ostacolo presente sul piano viabile.

Uscita obbligatoria Motta Sant'Anastasia.

L'Anas comunica che oggi 15 Luglio 2021, sull' A19 Palermo-Catania è chiuso il tratto tra lo Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini, a causa di un ostacolo presente sul piano viabile.

Al momento che scriviamo , ore 16.42 uscita obbligatoria svincolo Motta Sant'Anastasia.

Sul posto sono presenti il personale di Anas   per ripristinare al più presto la normale circolazione.

 

 

