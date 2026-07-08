A19 Catania-Palermo, fiamme vicino all’autostrada prima di Gerbini: Polizia e Vigili del Fuoco sul posto

Vasto incendio sull’A19, fiamme vicino alla carreggiata prima di Gerbini: attenzione verso Catania

Un vasto incendio è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate intorno in un’area adiacente alla carreggiata poco prima dello svincolo di Gerbini.

L’incendio, proprio per la vicinanza all’autostrada, richiede particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito. La presenza di fumo potrebbe infatti creare disagi alla circolazione e ridurre la visibilità lungo il tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di controllo, spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Si raccomanda a chi percorre l’A19 in direzione Catania di moderare la velocità, mantenere la distanza di sicurezza e seguire eventuali indicazioni del personale presente sul posto.

La situazione resta in aggiornamento.