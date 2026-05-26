A19, da oggi fino a domani chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra Gerbini e Catenanuova

A19, traffico deviato sulla SS192 tra oggi e domani: possibili code e rallentamenti verso Palermo

Nuovi disagi alla circolazione sull’Autostrada A19 Palermo-Catania. A partire da oggi, martedì 26 maggio 2026, e fino a domani mercoledì 27 maggio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le 19:00, la carreggiata in direzione Palermo resterà temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova.

La chiusura è stata predisposta per consentire interventi lungo il tratto autostradale e potrebbe provocare forti rallentamenti alla viabilità, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nei punti di immissione sulla rete alternativa.

Il traffico veicolare verrà infatti deviato sulla Strada Statale 192, percorso già indicato tramite apposita segnaletica presente sul posto. Proprio lungo la SS192 si prevedono possibili code e traffico intenso, considerato l’aumento del flusso di mezzi leggeri e pesanti provenienti dall’autostrada.

Si invitano pertanto gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla guida, a moderare la velocità e, se possibile, a programmare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi e lunghe attese.