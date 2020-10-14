95047

A19 GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DI SFERRO, FORSE UN DECESSO

Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone...

14 ottobre 2020 19:16
Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Sul posto pure una squadra di vigili del fuoco e due ambulanze, oltre alla Polizia Stradale e al personale Anas. Al Momento non si hanno notizie certe sulle condizioni degli occupanti dei due mezzi, ma un primo bilancio parla di un decesso e di due feriti, di certo l’impatto deve essere stato molto violento. Una lunga fila, di oltre due chilometri in direzione Catania, si è creata proprio a seguito dell’incidente. IN AGGIORNAMENTO

