A19 GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DI SFERRO, FORSE UN DECESSO

Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone...

Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Sul posto pure una squadra di vigili del fuoco e due ambulanze, oltre alla Polizia Stradale e al personale Anas. Al Momento non si hanno notizie certe sulle condizioni degli occupanti dei due mezzi, ma un primo bilancio parla di un decesso e di due feriti, di certo l’impatto deve essere stato molto violento. Una lunga fila, di oltre due chilometri in direzione Catania, si è creata proprio a seguito dell’incidente. IN AGGIORNAMENTO