A19, incidente nella notte tra Termini Imerese e Trabia: cinque feriti e tre auto coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 3:15 della notte appena trascorsa lungo l’autostrada Autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia, in direzione Palermo.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto tre automobili — una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc — che, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate lungo la carreggiata.

Tra i passeggeri anche una coppia di genitori che stava facendo rientro a casa dopo aver partecipato al matrimonio del proprio figlio.

In totale, dieci persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, cinque delle quali hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie grazie all’intervento di tre ambulanze del 118.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso, messa in sicurezza della carreggiata e gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. In quel tratto si sono registrati disagi alla circolazione per tutta la durata delle operazioni di soccorso.