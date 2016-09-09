A19 Pa-Ct una carreggiata dell'autostrada Palermo-Catania chiusa ad Enna
L'Autostrada A19 Palermo-Catania è chiusa nel tratto che va dall'area di servizio di Sacchitello ad Enna a causa dell'abbassamento del manto stradale tra due giunti. A segnalare il problema la Polstrada Enna che monitora giornalmente l'autostrada, ora chiusa in via precauzionale.
Il giunto danneggiato, con conseguente abbassamento della carreggiata, é quello al chilometro 120.
Chi proviene da Catania in direzione Palermo deve uscire allo svincolo di Mulinello e riprendere l'autostrada ad Enna. Da Palermo verso Catania si percorre un tratto sulla carreggiata in doppio senso di circolazione. L'autostrada potrebbe riaprire oggi nel tardo pomeriggio, dopo un intervento dell'Anas.
(ansa)