A20, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BROLO. AUTO FINISCE RIBALTATA. TRE FERITI, UNA GRAVE

Tre persone sono rimaste ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sull'autostrada Messina-Palermo, in territorio di Brolo.Nella vettura, c...

Tre persone sono rimaste ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sull'autostrada Messina-Palermo, in territorio di Brolo.

Nella vettura, che si è ribaltata, c'erano una coppia di genitori e la loro figlia.

Per estrarli dalle lamiere si è reso necessario l'intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di Militello che hanno utilizzato il gruppo da taglio e divaricatore idraulico. Le condizioni della figlia sono apparse subito più serie rispetto ai genitori e si è reso necessario il suo trasferimento in elisoccorso al policlinico di Messina.

I due genitori sono stati trasportati all'ospedale di Patti. Sul posto ambulanze, Polstrada e personale del consorzio autostrade siciliane.