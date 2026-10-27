A20 Palermo-Messina A20 Palermo-Messina, limite a 60 km/h tra Villafranca Tirrena e Patti fino a dicembre

Cantieri, restringimenti di carreggiata e divieti di sorpasso sulle due autostrade siciliane. Federconsumatori chiede la sospensione dei pedaggi.

SICILIA – Nuovi cantieri e limitazioni alla circolazione sulle autostrade A18 Catania-Messina e A20 Palermo-Messina. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto una serie di provvedimenti per consentire interventi di manutenzione e messa in sicurezza di viadotti e barriere stradali.

Le misure prevedono limiti di velocità a 60 km/h, restringimenti delle carreggiate e possibili rallentamenti, con interventi programmati fino a dicembre 2026.

A20 Palermo-Messina: dal 28 ottobre limite a 60 km/h

A partire dalle ore 7 di mercoledì 28 ottobre, sull'autostrada A20 Palermo-Messina entrerà in vigore il limite massimo di 60 km/h nei tratti interessati dai cantieri tra Villafranca Tirrena e Patti, in entrambe le direzioni.

Il provvedimento, valido sia di giorno che di notte, resterà in vigore fino alle ore 19 del 31 dicembre 2026.

Secondo quanto indicato nell'ordinanza del CAS, gli interventi urgenti serviranno a ridurre i rischi legati alle condizioni di sicurezza dei viadotti e delle barriere autostradali.

A18 Catania-Messina: corsie chiuse e divieto di sorpasso

Limitazioni anche sull'autostrada A18 Messina-Catania, dove sono previste chiusure alternate delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso, in entrambe le direzioni, comprese le aree degli svincoli interessati.

Nei tratti coinvolti dai lavori sarà imposto il limite di 60 km/h con divieto di sorpasso.

Le restrizioni resteranno in vigore fino alle ore 19 del 18 dicembre 2026, sia nelle ore diurne che notturne.

Il CAS chiarisce: limiti solo nei tratti interessati

Il Consorzio precisa che i nuovi limiti di velocità riguarderanno esclusivamente i tratti interessati dai lavori. Nel resto delle due autostrade rimarranno validi gli attuali limiti di velocità.

Federconsumatori: «Sospendere i pedaggi»

Non mancano le polemiche. Federconsumatori Sicilia chiede la sospensione dei pedaggi nelle tratte coinvolte dai cantieri, contestando il pagamento della tariffa autostradale a fronte delle limitazioni imposte agli automobilisti.

Secondo l'associazione, far pagare un'autostrada dove si può viaggiare soltanto a 60 km/h e senza possibilità di sorpasso sarebbe paradossale.

Per gli automobilisti siciliani si prospettano dunque settimane di possibili rallentamenti, con l'invito a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle modifiche della viabilità.