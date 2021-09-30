A29, SCONTRO TIR-FURGONE: MORTO 62ENNE E UN FERITO GRAVE

Una persona è morta e un altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto al Km 90 della A29Dir 'Alcamo-Trapani' in territorio di Calatafimi Segesta, nel Trapanese.Secondo una prima...

Una persona è morta e un altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto al Km 90 della A29Dir 'Alcamo-Trapani' in territorio di Calatafimi Segesta, nel Trapanese.

Secondo una prima ricostruzione dell'Anas, il sinistro ha coinvolto due veicoli, con un mezzo pesante che si è ribaltato e un'autovettura.

Il traffico è bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

E' Stefano Piazza, 62 anni, di Alcamo l'uomo morto questa mattina in un incidente sull'autostrada Palermo Mazara del Vallo nello scontro tra un Tir e un Fiat Doblò. La vittima era bordo del furgone.

Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas.

La carreggiata è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere eseguire le operazioni di soccorso e i rilievi per stabilire le responsabilità. La salma è stata portata all'obitorio di Alcamo.

Nell'incidente un'altra persona è rimasta ferita.