AIFA. DISPOSTO IL RITIRO DI ALCUNI LOTTI DI MEDICINALI
L'Aifa ha disposto il ritiro dei seguenti medicinali:- TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENITIVA 80 mg/25 mg compresse, AIC 042253169, lotto n. 277220616 scadenza 05/2018.Il ritiro è stato disposto a se...
L'Aifa ha disposto il ritiro dei seguenti medicinali:
- TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENITIVA 80 mg/25 mg compresse, AIC 042253169, lotto n. 277220616 scadenza 05/2018.
Il ritiro è stato disposto a seguito di comunicazione da parte della ditta, concernente un fuori specifica del titolo del principio attivo Idroclorotiazide;
- MIRTAZAPINA ZENITIVA 30 mg compresse rivestite con film, 30 compresse, AIC 037094125, lotti n. 170008 scadenza 12/2009 e n 160700 scadenza 02/2019.
Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione della ditta concernente un fuori specifica del parametro di resistenza alla rottura del medicinale.
Le ditte hanno comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.