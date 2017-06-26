AIFA. DISPOSTO IL RITIRO DI ALCUNI LOTTI DI MEDICINALI

L'Aifa ha disposto il ritiro dei seguenti medicinali:- TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENITIVA 80 mg/25 mg compresse, AIC 042253169, lotto n. 277220616 scadenza 05/2018.Il ritiro è stato disposto a se...

A cura di Redazione 26 giugno 2017 19:51

Condividi