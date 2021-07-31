95047

ABBANDONA L’AUTO IN CORSIA DI SORPASSO SULLA SS121 DOPO L’INCIDENTE

Misterioso incidente stradale questa mattina , 31 luglio 2021 sulla ss 121.L'allarme è stato lanciato intorno alle 08.30  nei pressi dello svincolo Valcorrente/centro commerciale in direzione Paternò....

A cura di Redazione Redazione
31 luglio 2021 21:27
ABBANDONA L’AUTO IN CORSIA DI SORPASSO SULLA SS121 DOPO L’INCIDENTE -
News
Condividi

Misterioso incidente stradale questa mattina , 31 luglio 2021 sulla ss 121.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 08.30  nei pressi dello svincolo Valcorrente/centro commerciale in direzione Paternò.

Una Fiat 500 è andata a sbattere violentemente contro il guardrail ed è rimasta,  incidentata con seri danni , ferma in corsia di sorpasso.

Sul posto sono giunti tutti gli enti preposti al soccorso come avviene in questi casi.

Intervenuto un mezzo del 118 con l'equipe medico sanitario, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, i Carabinieri di Paternò e gli uomini della Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

In loco, però, solo il mezzo incidentato. Il conducente  si è dileguato e ha fatto perdere le proprie tracce successivamente al sinistro.

Rallentamenti e code si sono verificati  nel tratto interessato dal sinistro.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047