ABBANDONA L’AUTO IN CORSIA DI SORPASSO SULLA SS121 DOPO L’INCIDENTE
Misterioso incidente stradale questa mattina , 31 luglio 2021 sulla ss 121.
L'allarme è stato lanciato intorno alle 08.30 nei pressi dello svincolo Valcorrente/centro commerciale in direzione Paternò.
Una Fiat 500 è andata a sbattere violentemente contro il guardrail ed è rimasta, incidentata con seri danni , ferma in corsia di sorpasso.
Sul posto sono giunti tutti gli enti preposti al soccorso come avviene in questi casi.
Intervenuto un mezzo del 118 con l'equipe medico sanitario, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, i Carabinieri di Paternò e gli uomini della Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.
In loco, però, solo il mezzo incidentato. Il conducente si è dileguato e ha fatto perdere le proprie tracce successivamente al sinistro.
Rallentamenti e code si sono verificati nel tratto interessato dal sinistro.