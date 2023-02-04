ABBATTUTO IL PALLONE SPIA CINESE

L'esercito americano ha abbattuto il sospetto pallone spia cinese sopra l'Oceano Atlantico, dice un funzionario americano.Il pallone è stato avvistato per la prima volta nel cielo sopra il Montana all...

L'esercito americano ha abbattuto il sospetto pallone spia cinese sopra l'Oceano Atlantico, dice un funzionario americano.

Il pallone è stato avvistato per la prima volta nel cielo sopra il Montana all'inizio di questa settimana e ha attraversato il centro del paese seguendo i modelli meteorologici prima di uscire dagli Stati Uniti continentali sabato.

Prima che il pallone venisse abbattuto, la Federal Aviation Administration ha emesso un ground stop per gli aeroporti di Wilmington, nella Carolina del Nord; Charleston, Carolina del Sud; e Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. La FAA ha anche limitato lo spazio aereo vicino a Myrtle Beach "per sostenere il Dipartimento della Difesa in uno sforzo di sicurezza nazionale".