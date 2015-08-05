"Abbiamo chiesto all'assessore regionale di mantenere il Pronto Soccorso"

L'intervento del segretario comunale del Pd, Filippo Sambataro

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

"Ieri il segretario del PD di Paternò Filippo Sambataro ha incontrato a Palermo l'assessore alla Salute Baldo Gucciardi, presenti anche l'onorevole Anthony Barbagallo e Aldo Governa membro del Direttivo provinciale.

Il nuovo piano Sanitario Regionale, oltre ai servizi già persi, prevede un ulteriore penalizzazione per il nostro Presio Ospedaliero cioè la rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso.

Abbiamo chiesto il mantenimento dello stesso in ragione dell'enorme bacino di utenza, dell'elevato numero di prestazioni annualmente erogate e della posizione strategica nel territorio ,integrandolo in una rete delle urgenze che l' ospedale stesso può fornire ,senza costi aggiuntivi per l'azienda ,per la presenza già attiva della chirurgia, dell'ortopedia e della medicina nonché dei servizi di radiologia, laboratorio analisi, centro trasfusionale e cardiologia attivi h 24.

L'Assessore ha accolto le nostre richieste ,assumendo un impegno istituzionale in linea con il principio della salvaguardia della salute pubblica. Si attende l'insediamento del nuovo manager dell'ASP per poter definire nei dettagli il progetto".