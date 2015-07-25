"Abbiamo lavorato sodo, le parole della presidente sono ingiuste"

L'intervento del capogruppo di Percorso Popolare, Alfredo Sciacca, dopo le esternazioni che hanno portato all'annuncio delle dimissioni da parte del massimo vertice del Paternò Calcio

95047.it Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del conigliere comunale e capogruppo in consiglio di Percorso Popolare, Alfredo Sciacca:

"Dopo aver letto le esternazioni della presidente Amato, non posso tacere di fronte a certe affermazioni che ritengo ingiuste. Lei, afferma che ha visto ostruzionismo da parte degli uffici e dall'amministrazione, cosa che al mio modesto parere ritengo assolutamente non veritiere: tanto per dirne una, vedi la morosità che la società ha accumulato verso l'ente. In quanto alle promesse mai mantenute, si deve sapere che i lavori della Quinta commissione sport hanno portato al parere unanime e favorevole riguardo la convenzione del bando che, quindi, a brevissimo sarà all'ordine del giorno al consiglio per essere votato. A questo punto, personalmente, inizio ad avere seri dubbi che si potesse persino partecipare al bando. Le affermazioni sulla tifoseria le ritengo ingiuste: per qualche singolo individuo, dal quale vanno prese sicuramente le distanze, non si può mettere in discussione un'intera comunità di veri tifosi che amano il Paternò calcio. Quello che succede adesso non posso saperlo: spero solo che imprenditori e persone veramente di buona volontà prendano a cuore questa faccenda pere far sì che possa nascere una società sana e gloriosa: quello che questa città e questi tifosi meritano e sono sicuro che troveranno amministrazione e consiglio tutto ad accoglierli a braccia aperte come meritano.

Sono del parere che il dialogo serio e costruttivo non è mai troppo ma si deve fortemente volere da entrambi le parti e da parte nostra credo umilmente che l'abbiamo dimostrato".