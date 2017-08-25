ABBONAMENTO GRATUITO PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI PENDOLARI

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Dott. Carmelo Maiolino comunica alla cittadinanza che è disponibile sul sito del Comune, e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – Piazza della Region...

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Dott. Carmelo Maiolino comunica alla cittadinanza che è disponibile sul sito del Comune, e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – Piazza della Regione , il modulo per la richiesta dell’abbonamento gratuito relativo al servizio di trasporto degli studenti pendolari, per l’anno scolastico 2017/18 .

Destinatari del suddetto beneficio sono gli studenti della scuola media secondaria, residenti a Paternò, che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie..

Giorni di ricevimento al pubblico: lunedì-martedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri telefonici: 095 7970269- 095 7970392.