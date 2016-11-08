Abusava sessualmente di un suo alunno: è finito ai domiciliari

Fermato un biancavillese di 66 anni. Il ragazzo era "affetto da inferiorità psichica

95047.it Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, personale del Compartimento Polizia Postale di Catania e dell’Arma dei carabinieri ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di un insegnante di 66 anni residente a Biancavilla, ritenuto responsabile di avere compiuto atti sessuali su un ragazzo affetto da inferiorità psichica, minore all’epoca dei fatti. L’indagine è stata avviata dai carboniero della Stazione di Santa Maria di Licodia dopo avere appreso circa la presenza sui cellulari di alcuni studenti di immagini che ritraevano la giovane vittima in atteggiamenti intimi con un docente. Il pubblico ministero ha immediatamente ascoltato alcuni dei minori ed altre persone in grado id riferire sui fatti, delegando la Polizia Postale ad ulteriori accertamenti tecnici nonché ad una perquisizione locale ed informatica nei confronti dell’arrestato. Numerosi e gravi gli elementi probatori emersi che hanno consentito all’autorità giudiziari di emettere l’ordinanza di oggi.