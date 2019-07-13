ABUSIVI DA 20 ANNI IN VIA ACQUICELLA: PADRE E FIGLIO INDAGATI

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli straordinari volti a reprimere l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza e, nella circostanza, sono state rilevate...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli straordinari volti a reprimere l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza e, nella circostanza, sono state rilevate molteplici attività commerciali totalmente abusive che occupano migliaia di metri quadri di vie pubbliche, marciapiedi e verde pubblico.

Particolare rilievo ha assunto il controllo effettuato in via Acquicella, nello specifico innanzi al Cimitero dove due soggetti, padre e figlio, hanno allestito una imponente attività commerciale abusiva di oggetti antichi e usati (camere da letto, salotti, divani, armadi, specchiere, sedie e tanto altro); fatto grave è che detti commercianti hanno invaso illegalmente oltre mille metri quadri di spazio pubblico limitandone totalmente l’accesso agli utenti della strada e creando, in tal modo, problemi alla sicurezza stradale.

Addirittura, la merce è stata riposta a ridosso della fermata dell’autobus.

E’ emerso anche che gli anzidetti vivono in detti luoghi, ove hanno predisposto l’occorrente per dormire, e hanno rappresentato di lavorare in dette condizioni, quindi in modo del tutto illegale, da 20 anni.

Alla luce dei fatti esposti, i trasgressori sono stati indagati in stato di libertà per il reato di invasione di terreni (artiicolo 633 e 639 bis del codice penale) che prevede la reclusione fino a due anni o una multa.