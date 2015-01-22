Accecata dalla gelosia pugnala al cuore il fidanzato

L’uomo, fortunatamente, non è in pericolo di morte

95047.it La notte scorsa, i carabinieri di Catania hanno arrestato una 34enne, del posto, che accecata dalla gelosia non ha esitato con un pugnale a colpire al cuore il fidanzato di 42anni, dopo un’accesa discussione avvenuta nei pressi di un noto Bar del lungomare catanese. L’uomo, fortunatamente, non è in pericolo di morte. La donna, in stato interessante, è stata momentaneamente reclusa in una struttura protetta della provincia etnea.