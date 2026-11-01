Accende una sigaretta in volo e scatta l’allarme sull’aereo: a Catania multa da 2.064 euro
Un passeggero proveniente da Praga ha fumato nel bagno dell'aereo, facendo attivare il sistema di rilevamento del fumo. All'atterraggio è intervenuta la Polizia di Frontiera.
CATANIA – Ha pensato di accendere una sigaretta mentre si trovava a bordo di un aereo in volo, ma il suo gesto gli è costato una multa di ben 2.064 euro.
Protagonista dell'episodio un passeggero proveniente da Praga e diretto a Catania, che ha deciso di fumare una sigaretta all'interno del bagno dell'aeromobile, nonostante il divieto assoluto previsto a bordo.
Il fumo ha provocato l'attivazione del sistema di rilevamento, facendo scattare l'allarme e richiamando l'attenzione degli assistenti di volo, che hanno individuato il responsabile.
All'atterraggio interviene la Polizia di Frontiera
Una volta atterrato all'aeroporto di Catania, il passeggero è stato fatto sbarcare dagli agenti della Polizia di Frontiera, intervenuti per gli accertamenti del caso.
Per la violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione aerea, l'uomo è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.
La multa ammonta a 2.064 euro, una conseguenza decisamente costosa per una sigaretta accesa durante il volo.