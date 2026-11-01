Accende una sigaretta in volo e scatta l’allarme sull’aereo: a Catania multa da 2.064 euro

Un passeggero proveniente da Praga ha fumato nel bagno dell'aereo, facendo attivare il sistema di rilevamento del fumo. All'atterraggio è intervenuta la Polizia di Frontiera.

A cura di Redazione 01 novembre 2026 15:18

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