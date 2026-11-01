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Accende una sigaretta in volo e scatta l’allarme sull’aereo: a Catania multa da 2.064 euro

Un passeggero proveniente da Praga ha fumato nel bagno dell'aereo, facendo attivare il sistema di rilevamento del fumo. All'atterraggio è intervenuta la Polizia di Frontiera.

A cura di Redazione
01 novembre 2026 15:18
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Accende una sigaretta in volo e scatta l’allarme sull’aereo: a Catania multa da 2.064 euro -
Catania
Dintorni
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CATANIA – Ha pensato di accendere una sigaretta mentre si trovava a bordo di un aereo in volo, ma il suo gesto gli è costato una multa di ben 2.064 euro.

Protagonista dell'episodio un passeggero proveniente da Praga e diretto a Catania, che ha deciso di fumare una sigaretta all'interno del bagno dell'aeromobile, nonostante il divieto assoluto previsto a bordo.

Il fumo ha provocato l'attivazione del sistema di rilevamento, facendo scattare l'allarme e richiamando l'attenzione degli assistenti di volo, che hanno individuato il responsabile.

All'atterraggio interviene la Polizia di Frontiera

Una volta atterrato all'aeroporto di Catania, il passeggero è stato fatto sbarcare dagli agenti della Polizia di Frontiera, intervenuti per gli accertamenti del caso.

Per la violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione aerea, l'uomo è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.

La multa ammonta a 2.064 euro, una conseguenza decisamente costosa per una sigaretta accesa durante il volo.

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