ACCONTO IMU 2025: GUIDA ALLE ALIQUOTE E PAGAMENTI PER I CITTADINI DI PATERNÒ
Il Comune di Paternò ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31 dicembre 2024, le aliquote valide per il pagamento della rata di acconto IMU 2025. Tutti i contribuenti sono invitati a consultare le categorie interessate e le relative percentuali da applicare.
Le aliquote 2025 nel dettaglio
Per i cittadini residenti all’estero e titolari di pensione estera, è prevista una riduzione del 50% dell’importo IMU. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti coordinate bancarie:
- IBAN: IT54 K 06230 83870 000015202541
- BIC SWIFT: CRPPIT2P
- Banca: Crédit Agricole
Per conoscere con precisione l’importo da versare, è possibile utilizzare il calcolatore ufficiale online disponibile al seguente link: