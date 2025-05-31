ACCONTO IMU 2025: GUIDA ALLE ALIQUOTE E PAGAMENTI PER I CITTADINI DI PATERNÒ

Il Comune di Paternò ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31 dicembre 2024, le aliquote valide per il pagamento della rata di acconto IMU 2025. Tutti i contribuenti sono invitati...

Il Comune di Paternò ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31 dicembre 2024, le aliquote valide per il pagamento della rata di acconto IMU 2025. Tutti i contribuenti sono invitati a consultare le categorie interessate e le relative percentuali da applicare.

Le aliquote 2025 nel dettaglio

AliquotaTipologia di immobile0,4%Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze. Prevista una detrazione di 200 euro. Sono esenti tutte le altre categorie di abitazioni principali.0,1%Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993)EsentiFabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (non locati)0,7%Terreni agricoli1,06%Immobili a uso produttivo (categoria catastale D)0,76%Aree edificabili1,06%Altri fabbricati

Per i cittadini residenti all’estero e titolari di pensione estera, è prevista una riduzione del 50% dell’importo IMU. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN : IT54 K 06230 83870 000015202541

: IT54 K 06230 83870 000015202541 BIC SWIFT : CRPPIT2P

: CRPPIT2P Banca: Crédit Agricole

Per conoscere con precisione l’importo da versare, è possibile utilizzare il calcolatore ufficiale online disponibile al seguente link:

www.riscotel.it