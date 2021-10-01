ACI BONACCORSI: IL BAR COME BASE DELLO SPACCIO, UTILIZZAVANO I BIMBI PER NON DESTARE SOSPETTO
I Carabinieri della Compagnia di Acireale, supportati dai reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, Nucleo Elicotteri e Nucleo Cinofili), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nei confronti di 7 persone indagate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’indagine, denominata “DEMOLITION”, ha consentito di fare piena luce sull’attività illecita posta in essere da un sodalizio criminale, principalmente fondato da un nucleo familiare, che, partendo da una base logistica individuata all’interno di un bar di Aci Bonaccorsi (CT), estendeva i suoi interessi (spaccio al minuto di cocaina) in altri comuni dell’hinterland catanese.
I militari dell’Arma, oltre a tratteggiare i ruoli ben definiti di ciascuno degli indagati in seno all’associazione, hanno registrato la presenza di bambini durante alcune fasi dell’attività illecita.
I NOMI DEGLI ARRESTATI IN CARCERE:
BALSAMO Stefano Mario, classe 1964; (convivente di ANASTASI Rita)
ANASTASI Rita, classe 1968; (madre di ZAGARI Salvatore e ZAGARI Sonia)
BORZÌ Giuseppe, classe 1977;
COCO Pietro, classe 1973;
FERRO Vincenzo, classe 1984;
ZAGARI Salvatore, classe 1996;
IL NOME DELL’ARRESTATO CON OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA:
ZAGARI Sonia, classe 1986