ACI CASTELLO, 90 ENNE TENTA DI UCCIDERE FIGLIO DISABILE CHE RIFIUTA FARMACO

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un anziano 90enne del posto per tentato omicidio.

Ieri sera, attraverso una telefonata pervenuta sul 112 NUE, una persona chiedeva aiuto per un’aggressione avvenuta all’interno di una abitazione ubicata sul lungomare castellese.

Immediatamente, una pattuglia si è recata all’indirizzo in questione constatando che, al culmine di una lite, l’anziano aveva appena trafitto con una coltellata alla schiena il figlio 46enne affetto da disturbi mentali, reo, a suo dire, di non aver ottemperato all’assunzione dei farmaci prescrittigli dal medico e d’aver così peggiorato il suo ossessivo comportamento.

Il figlio, che perdeva copiosamente sangue, è stato immediatamente soccorso da personale del 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove i medici gli hanno diagnosticato “ferita da punta e taglio in regione renale sx” con una prognosi di 30 giorni.

Frattanto i militari, hanno interrogato le persone presenti all’interno dell’abitazione al loro arrivo, tutte parenti della vittima: la madre, la sorella ed il cognato, quest’ultimo chiamato in aiuto dalla suocera per cercare di sedare la lite che era già in corso.

E’ così emerso che l’anziano assalitore, sfruttando un momento di disattenzione del genero che fungeva da paciere, ha afferrato un coltello da cucina colpendo il figlio e, anzi, rammaricandosi di non averlo potuto attingere più volte essendo stato prontamente bloccato dal congiunto.

Il magistrato di turno pertanto, accolta la disponibilità della figlia dell’anziano ad accogliere il padre presso la propria abitazione, ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa delle future determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)