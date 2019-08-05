ACI CASTELLO: ABITAZIONE IN FIAMME, ANZIANA INTRAPPOLATA DENTRO: TRATTA IN SALVO DAI VVF
Un incendio è divampato in un’abitazione in via Stazione 40 ad Acicastello.Alle 14.30 circa il personale del Servizio 118 allertava la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, per un soccorso a...
A cura di Redazione
05 agosto 2019 18:19
Un incendio è divampato in un’abitazione in via Stazione 40 ad Acicastello.
Alle 14.30 circa il personale del Servizio 118 allertava la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, per un soccorso ad una persona intrappolata in un appartamento in fiamme.
Sul posto si sono recate le squadre dei Vigili del Fuoco di Acireale e Catania Nord, con un’autoscala ed una autobotte di supporto, riuscendo a trarre in salvo un’anziana di 71 anni dall’abitazione ancora invasa dal fumo.
In fase di accertamento le cause del rogo.
