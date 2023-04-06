Aci Castello. Arrestati due fratelli sorpresi a rubare caditoie

I Carabinieri della stazione di Aci Castello, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza due fratelli, entrambi di Aci Castello, u...

I Carabinieri della stazione di Aci Castello, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza due fratelli, entrambi di Aci Castello, uno di 30 anni ed uno di 37, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nella circostanza i militari operanti nel corso di un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare contro i reati predatori, si sono recati presso il palazzetto dello sport “Pala-Cannizzaro” a seguito della segnalazione, pervenuta tramite il N.U.E, di un passante che ha notato due uomini aggirarsi furtivamente intorno alla predetta struttura.

Non appena i Carabinieri hanno avuto accesso al palazzetto hanno sorpreso effettivamente due uomini intenti ad asportare dall’interno della struttura diverse caditoie, causando così grave pericolo per pedoni e veicoli, trasportandole a spalla e caricandole su una Volkswagen Polo posteggiata nei pressi.

Quando i due uomini, poi identificati per il 30enne ed il 37enne, si sono avveduti della presenza dei militari dell’Arma hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati anche con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile, nel frattempo sopraggiunti.

Al termine di un sopralluogo effettuato nella struttura sportiva i Carabinieri hanno constatato che i due fratelli vi si erano introdotti mediante la forzatura e rottura del cancello di ingresso laterale posto sul lato di via Napoli.

I militari hanno recuperato 8 caditoie che erano state asportate dalla loro sede e le hanno restituite al responsabile della struttura. All’esito della perquisizione effettuata anche all’interno dell’auto, nella disponibilità dei due fratelli, hanno rinvenuto vari attrezzi da scasso, sottoposti a sequestro.

I Carabinieri hanno messo i due uomini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.