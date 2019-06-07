ACI CASTELLO: ASFALTO CEDE E BUS RIMANE INCASTRATO IN STRADA
E' successo questa mattina ad Aci Castello in via Re Martino.Il mezzo, secondo le prime informazioni, è rimasto bloccato a causa di un cedimento dell'asfalto in via Re Martino, nel territorio del Comu...
A cura di Redazione
07 giugno 2019 12:32
E' successo questa mattina ad Aci Castello in via Re Martino.
Il mezzo, secondo le prime informazioni, è rimasto bloccato a causa di un cedimento dell'asfalto in via Re Martino, nel territorio del Comune di Acicastello.
A essere interessato un bus della linea 534, partito da piazza Paolo Borsellino, a Catania, e diretto verso il lungomare Cannizzaro e via Acicastello.
Non risultano feriti, come riportano i Vigili del Fuoco.
L’asfalto ha ceduto nella parte del manto dove ultimamente ci sono stati lavori.
ACI CASTELLO: ASFALTO CEDE E BUS RIMANE INCASTRATO IN STRADA