ACI CASTELLO: ASFALTO CEDE E BUS RIMANE INCASTRATO IN STRADA

07 giugno 2019 12:32
E' successo questa mattina ad Aci Castello in via Re Martino.

Il mezzo, secondo le prime informazioni, è rimasto bloccato a causa di un cedimento dell'asfalto in via Re Martino, nel territorio del Comune di Acicastello.

A essere interessato un bus della linea 534, partito da piazza Paolo Borsellino, a Catania, e diretto verso il lungomare Cannizzaro e via Acicastello.

Non risultano feriti, come riportano i Vigili del Fuoco.

L’asfalto ha ceduto nella parte del manto dove ultimamente ci sono stati lavori.

