ACI CASTELLO, CHIUSO UN LIDO: GIOVANI SENZA MASCHERINA E SENZA DISTANZA DI SICUREZZA
Nell’ambito dei controlli amministrativi disposti ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel Decreto Legge 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, personale dipendente della Squadra Amministrativa della Questura di Catania, ieri notte, ha proceduto al controllo di uno stabilimento balneare sito ad Aci Castello in via A. da Messina.
Dal controllo emergeva che all’interno del locale non vi era in atto nessun trattenimento musicale o danzante ma venivano trovati numerosi giovani che non indossavano la mascherina e non rispettavano le distanze di sicurezza.
Considerato che il titolare dell’esercizio aveva violato il Dpcm veniva contravvenzionato con la sanzione amministrativa di euro 400 e con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività, così come previsto dall’art. 2 comma 2 d.l. n.3/2020 .