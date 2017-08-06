ACI CASTELLO: CONTROLLI IN RISTORANTI E CHIOSCHI

Nei giorni scorsi, in ottemperanza alle disposizioni del Questore, personale dipendente del commissariato Borgo-Ognina e Polizia Forestale Regione Sicilia hanno effettuato controlli straordinarinel Co...

Nei giorni scorsi, in ottemperanza alle disposizioni del Questore, personale dipendente del commissariato Borgo-Ognina e Polizia Forestale Regione Sicilia hanno effettuato controlli straordinarinel Comune di Acicastello mirati alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. Particolare rilievo assume il controllo effettuato presso un ristorante ubicato in Piazza Castello che, così come accertato, mediante due canne fumarie in acciaio inox è solito emettere nell’atmosfera fumi, vapori, odori e calore in modo tale da arrecare molestie e disturbo alla vita quotidiana delle persone oltre i limiti della tollerabilità.

Dette emissioni hanno spinto alcuni residenti a sporgere denuncia presso il Commissariato Borgo Ognina che, recatosi in loco unitamente alla Polizia Forestale Regionale, ha effettivamente accertato che il ristorante ha in uso due canne fumarie allacciate alla cucina e al forno elettrico per convogliare all’interno del pozzo luce, i fumi, i vapori, gli odori e il calore prodotti dall’attività di ristorazione.

Alla luce di quanto rilevato, si è proceduto al sequestro penale dell’impianto e delle canne fumarie e il titolare è stato indagato in stato di libertà. Ulteriore fatto di rilievo è che il titolare di un chiosco in zona Piazza Castello è stato colto in flagranza di reato mentre intento ad una gestione illegale dei rifiuti provenienti dall’attività in argomento. Nello specifico, il titolare dell’attività, alle 14 circa, quindi fuori dalle fasce orarie previste per il conferimento dei rifiuti, ha consegnato ad un soggetto non autorizzato un significativo cumulo di rifiuti non differenziati per smaltirli in modo non conosciuto. Alla luce di quanto esposto, si è proceduto alla contestazione del reato ambientale di gestione illegale di rifiuti provenienti dall’attività di somministrazione.