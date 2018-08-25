I Carabinieri della Stazione di Aci Castello collaborati dai Carabinieri di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza SALEMI Salvatore, 27enne catanese, poiché ritenuto responsabile di detenzione...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello collaborati dai Carabinieri di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza SALEMI Salvatore, 27enne catanese, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

ACI CASTELLO: DETENEVA A CASA DELLA MARIJUANA SUDDIVISA IN DOSI PRONTE PER LO SPACCIO. ARRESTATO

Ieri mattina i Carabinieri, a conclusione di una veloce attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio durante la movida acese, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane a Catania rinvenendo e sequestrando, abilmente occultata sotto il lavabo della cucina, una busta di plastica contenente 23 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.