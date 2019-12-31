ACI CASTELLO, DISOCCUPATO SI MANTENEVA SPACCIANDO DA CASA

I Carabinieri della stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza un disoccupato di 28anni del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefa...

I Carabinieri della stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza un disoccupato di 28anni del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’eccessivo viavai di giovani da quell’appartamento di via Antonello da Messina non è passato inosservato agli occhi attenti dei militari i quali la scorsa notte, cogliendo il momento opportuno, sono entrati in casa dove, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

1 involucro in cellophane contenente complessivamente 20 grammi di “marijuana”, 1 bilancino elettronico di precisione, nonché una somma pari a 1.745 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente incassata dalla pregressa vendita dello stupefacente.