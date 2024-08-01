ACI CASTELLO . GIOVANE SPACCIATORE TENTA LA FUGA A PIEDI MA … VIENE BECCATO DA UN CARABINIERE “ATLETA” CHE LO ARRESTA

Sperava potesse essere una “serata tranquilla” ad Aci Trezza - la rinomata frazione marinara dell’acese che, soprattutto d’estate, è meta di turisti e villeggianti -, uno spacciatore catanese 22enne,...

Sperava potesse essere una “serata tranquilla” ad Aci Trezza - la rinomata frazione marinara dell’acese che, soprattutto d’estate, è meta di turisti e villeggianti -, uno spacciatore catanese 22enne, incensurato, che invece è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Aci Castello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare i militari, mentre stavano perlustrando il territorio in uno dei numerosi servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, arrivati sulla via Provinciale, hanno notato la presenza a margine della carreggiata di due giovani in sella ad un Honda SH di colore nero, che al loro passaggio, si sono scambiati un veloce e sospetto sguardo d’intesa.

Tanto è bastato per indurre i Carabinieri ad effettuare un controllo sui due ragazzi, che compreso cosa stesse per accadere, mentre la pattuglia si stava avvicinando, hanno letteralmente scaraventato lo scooter sulla fiancata del mezzo, per cercare di scappare a gambe levate.

Immediato l’inseguimento a piedi, che ha permesso di bloccare, dopo diverse decine di metri, il 22enne in via Spagnola, nonché di recuperare un borsello, lanciato via dai malviventi durante la fuga. In quei concitati momenti il ragazzo, nonostante fosse ormai stato preso, ha inutilmente tentato di divincolarsi dalla presa del militare, venendo comunque messo in sicurezza dopo non poche resistenze.

All’interno di quel marsupio, i Carabinieri hanno trovato oltre una decina di dosi di marijuana singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, la somma di 100 euro, ritenuta provento dello spaccio, nonchè un telefono cellulare privo di scheda SIM.

Il 22enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ne ha convalidato l’arresto.