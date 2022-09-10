ACI CASTELLO, I CONDOMÌNI SI ERANO APPROPRIATI DELLA SCOGLIERA: DENUNCE E SEQUESTRI

Nella scogliera di Aci Castello, i militari della guardia costiera di Catania hanno sequestrato alcune aree di demanio marittimo, asservite a due residence, utilizzate come solarium e attrezzate con s...

Nella scogliera di Aci Castello, i militari della guardia costiera di Catania hanno sequestrato alcune aree di demanio marittimo, asservite a due residence, utilizzate come solarium e attrezzate con sdraio, sedie e ombrelloni, per una estensione complessiva di circa 588 metri quadrati, sprovviste di titolo concessorio.

Durante i controlli è stata constatata anche la presenza di strutture in cemento: camminamenti, scalinate d’ingresso dalle aree private dei condomini, piattaforme con docce funzionanti e imbullonate al suolo, un barbecue cementato agli scogli, catene e lucchetti imbullonati agli scogli per assicurare una canoa e delle sdraio e sedie richiudibili, e accessi in mare con scalette in metallo, sui quali sono stati apposti i sigilli di sequestro penale cautelativo.

I legali rappresentati dei condomini sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato previste dalla normativa in ambito demaniale marittimo.