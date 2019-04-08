ACI CASTELLO: IMPIEGATO POSTALE ARROTONDAVA SPACCIANDO “ERBA”

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 43enne di Aci Sant’Antonio, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spac...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 43enne di Aci Sant’Antonio, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato ad Aci Castello per un normale controllo, ha fatto trasparite un certo nervosismo che ha spinto i militari a sottoporlo a perquisizione personale, operazione che consentiva di rinvenire diverse dosi di marijuana pronte ad essere piazzate. Circostanza che ha imposto un approfondimento investigativo terminato in casa dell’uomo dove, previa perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto:

2 piante di marijuana, dell’altezza media di circa 60 centimetri; 25 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi; nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

La droga e il materiale sono stati posto sotto sequestro.