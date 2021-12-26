ACI CASTELLO, INCIDENTE STRADALE MORTALE LUNGO LA NAZIONALE: UNA VITTIMA

Incidente stradale mortale nella tarda mattinata di oggi ad Aci Castello. Per cause ancora da accertare tre veicoli, tra cui una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrati sulla strada Nazionale 114, sub...

Incidente stradale mortale nella tarda mattinata di oggi ad Aci Castello. Per cause ancora da accertare tre veicoli, tra cui una Fiat Panda e una Bmw, si sono scontrati sulla strada Nazionale 114, subito dopo la frazione di Cannizzaro, poco prima di una curva.

Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 78 anni.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale di Aci Castello per accertare la dinamica dell'incidente e i sanitari del 118. Lungo la strada si sono creati rallentamenti con decine di auto rimaste in fila tra i detriti sparsi lungo la carreggiata.

Disagi alla viabilità che è tornata regolare dopo l'intervento dei vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso.