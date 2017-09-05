ACI CASTELLO: LA POLIZIA CHIUDE PER SETTE GIORNI UNA DISCOTECA DOPO UNA RISSA

La Polizia di Stato di Catania ha chiuso per sette giorni una nota discoteca di Aci Castello teatro il 14 agosto scorso di una aggressione durante la quale un 23enne venne selvaggiamente picchiato dop...

La Polizia di Stato di Catania ha chiuso per sette giorni una nota discoteca di Aci Castello teatro il 14 agosto scorso di una aggressione durante la quale un 23enne venne selvaggiamente picchiato dopo essere stato allontanato dalla pista perché il suo modo di ballare non era gradito.

Gli agenti hanno applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) che tutela la sicurezza e l’incolumità dei cittadini dai pericoli derivanti dall’esercizio 'poco attento' di attività commerciali.

La vittima, che riportò la frattura della mandibola ed una prognosi di 30 giorni, fu portata nell’ospedale Cannizzaro e poi sottoposta ad un intervento chirurgico nel Centro di alta specializzazione maxillofaciale di Messina.