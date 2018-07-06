ACI CASTELLO: Ladro incastrato dalle impronte digitali lasciate in casa

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato il 37enne Orazio GALLIPOLI di Aci Catena, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale d...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato il 37enne Orazio GALLIPOLI di Aci Catena, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reato di furto aggravato.

Grazie ai rilievi tecnici effettuati dagli uomini dell’Arma durante il sopralluogo sul luogo del fatto reato, avvenuto il 27 ottobre 2017, si sono potute esaltare e rilevare alcune impronte digitali le quali, inviate agli specialisti del R.I.S. di Messina, sono risultate appartenere inconfutabilmente al reo.

Tali prove, prodotte all’Autorità Giudiziaria, hanno consentito l’emissione del provvedimento restrittivo.

L’uomo è stato raggiunto dall’ordinanza nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’è recluso per altra causa.