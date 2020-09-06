ACI CASTELLO: NASCONDEVA IN CASA L’ERBA DA SPACCIARE E UNA COSPICUA SOMMA DI DENARO

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 22enne Carlo SANGIORGIO del...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 22enne Carlo SANGIORGIO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, monitorando la piazza Micali, luogo abitualmente frequentato da giovani consumatori di sostanze stupefacenti, i militari hanno fermato per controllo il giovane castellese accompagnato da un minorenne.

Dopo averli sottoposti a perquisizione personale, dall’esito negativo, i carabinieri, notando nel maggiorenne un certo nervosismo, hanno deciso di estendere la perquisizione nella sua abitazione. Luogo in cui sono riusciti a rinvenire e sequestrare: 70 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in 28 dosi, droga che aveva occultato in camera da letto e in cucina; oltre 2.000 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla compravendita della droga; nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.