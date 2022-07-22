Aci Castello, recuperato in mare il cadavere di un settantenne

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti ieri sera, 21 Luglio 2022, poco dopo le 20,00 per il recupero di un cadavere nello specchio d'acqua antistante l'abitato del Com...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti ieri sera, 21 Luglio 2022, poco dopo le 20,00 per il recupero di un cadavere nello specchio d'acqua antistante l'abitato del Comune di Aci Castello.

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa da parte della Guardia Costiera dopo la segnalazione di un ristoratore.

Così è scattata la macchina dei soccorsi e sono state inviate sul posto una squadra dalla Sede Centrale di Catania, la Sezione Navale ed il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno disincagliato il corpo privo di vita del settantenne proprio sotto la rupe del Castello e lo hanno consegnato alla Sezione Navale dei Vigili del Fuoco che a sua volta lo ha trasportato al porto del comune castellese dove, ad attenderlo c'erano i sanitari del Servizio 118 e i Carabinieri del locale Comando di Stazione.

Le causa della morte sono in corso di accertamento.