ACI CASTELLO. SI SCHIANTA NELLA NOTTE CONTRO UN'AUTO IN SOSTA, POI SI RIBALTA
Alle 02.00 di stanotte, 16 Luglio 2023, in Via XXI Aprile ad Aci Castello, all'altezza di un noto locale, una Fiat Grande Punto, condotta da un uomo, si è scontrata violentemente con un veicolo in sosta, la Punto ha terminato la corsa cappottata al centro della strada.
Fortunatamente in conducente del mezzo non ha , secondo le prime informazioni, gravi ferite.
La dinamica dell'incidente è al vaglio da parte dell'autorità.
Sul posto i Carabinieri e Polizia stradale per i rilievi del caso.
Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti