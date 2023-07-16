95047

ACI CASTELLO. SI SCHIANTA NELLA NOTTE CONTRO UN'AUTO IN SOSTA, POI SI RIBALTA

A cura di Redazione Redazione
16 luglio 2023 10:43
Alle 02.00 di stanotte, 16 Luglio 2023, in Via XXI Aprile ad Aci Castello, all'altezza di un noto locale, una Fiat Grande Punto, condotta da un uomo, si è scontrata violentemente con un veicolo in sosta, la Punto ha terminato la corsa cappottata al centro della strada.

Fortunatamente in conducente del mezzo non ha , secondo le prime informazioni, gravi ferite.

La dinamica dell'incidente è al vaglio da parte dell'autorità.

Sul posto i Carabinieri e Polizia stradale per i rilievi del caso.

Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti

