ACI CASTELLO, SMONTAVANO PEZZI DELLE AUTO IN SOSTA, DENUNCIATE TRE PERSONE

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno denunciato un 38enne di Palagonia, un 18enne di Reggio Emilia e una 23enne di origini romene perché gravemente indiziati di furto aggravato in concor...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno denunciato un 38enne di Palagonia, un 18enne di Reggio Emilia e una 23enne di origini romene perché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Nella mattinata un cittadino si era presentato in caserma per segnalare che in Via Aci Castello, nei pressi di un parcheggio, aveva notato tre persone aggirarsi con fare sospetto tra le autovetture le quali, al suo arrivo, si sarebbero allontanate in tutta fretta a bordo di una Mercedes Classe A.

Immediato è stato pertanto l’arrivo della pattuglia accorsa nella zona e che, nel transitare in via Musco, ha localizzato proprio quella Mercedes oggetto della segnalazione, trovandola in sosta a margine della strada.

Ai carabinieri intervenuti è bastato poco per capire che il 18enne e la 23enne, a bordo della Mercedes, stavano aspettavando che un terzo complice finisse il “lavoro”.

Difatti, dall’altro lato della carreggiata, hanno notato quest’ultimo armeggiare su una Classe A, ovviamente identica a quella a loro in uso, mentre era intento a “lavorarvi” all’interno del vano motore.

I militari hanno immediatamente bloccato i tre che sono stati quindi trovati in possesso di diversi utensili da officina, nonché di un crick ed un catalizzatore, appena asportato da un’ulteriore autovettura parcheggiata.