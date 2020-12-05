ACI CASTELLO, SORPRESO A RUBARE LE GOMME DI UN’AUTO: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno arrestato nella flagranza il 43enne catanese Giuseppe DI STEFANO, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.I militari di pattuglia,...

I militari di pattuglia, impegnati nel controllo del territorio, percorrendo la via Francesco Crispi ad Aci Castello, hanno notato il malvivente accovacciato in corrispondenza di una macchina ivi regolarmente parcheggiata, dalla quale, mediante l'utilizzo di attrezzi artigianali, aveva già asportato le due ruote posteriori.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.