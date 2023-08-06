ACI CASTELLO . TENTA IN TUTTI I MODI DI ENTRARE IN CASA DELLA EX COMPAGNA; BLOCCATO E ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello (CT) hanno arrestato in flagranza un 34enne acese già noto alle Forze dell’Ordine per il reato di “stalking”.Al riguardo, gli operant...

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello (CT) hanno arrestato in flagranza un 34enne acese già noto alle Forze dell’Ordine per il reato di “stalking”.

Al riguardo, gli operanti hanno ricevuto una segnalazione del N.U.E. 112 che riferiva di una 30enne residente nel centro di Aci Castello, la quale, intimorita, ha riferito della presenza del suo ex compagno all’esterno dell’abitazione, che pretendeva di entrare a tutti i costi in casa.

Pertanto, i militari si sono recati immediatamente nella località segnalata e giunti sul posto, hanno notato la presenza del 34enne “piantato” all’esterno dell’abitazione ed a loro già conosciuto in quanto la sua ex compagna si era recata il giorno precedente in caserma per denunciarlo per il comportamento persecutorio che stava avendo nei suoi confronti.

Lo stalker, alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi ma è stato raggiunto e bloccato. Intanto i militari hanno rassicurato la vittima, ancora intimorita dalla presenza assillante dell’ex compagno fuori casa, ed hanno ricostruito nell’immediatezza la dinamica dei fatti. La donna infatti ha raccontato loro di subire da diversi giorni continue telefonate, di giorno e di notte, da parte dell’ex fidanzato che non si era rassegnato alla fine della loro relazione.

Quest’ultimo, il giorno precedente addirittura si era presentato fuori casa, un’abitazione sita al piano terra del centro acese, ed aveva tentato di intrufolarsi da una finestra pur di entrare nell’abitazione, per poi desistere volontariamente.

Quella sera, la 30enne che aveva subito i continui tentativi di chiamata dal suo stalker sin dalla mattina, vedendolo dalla finestra all’esterno della sua abitazione, nel timore che questo potesse nuovamente tentare di accedervi attraverso la finestra, contattava i Carabinieri.

Il pronto intervento della pattuglia ha consentito che la situazione non degenerasse ed ha permesso di assicurare lo stalker all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.