ACI CASTELLO. TRADITO DAL FORTE ODORE DI MARIJUANA, ARRESTATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato in flagranza un 24enne sudamericano residente a Catania, già noto alle Forze dell’Ordine perché responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Al riguardo, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della compravendita di sostanze stupefacenti nel territorio acese, nel corso della serata i militari hanno fermato in via Firenze della Frazione Cannizzaro uno scooter SH di colore nero, alla cui guida è stato identificato il 24enne sudamericano, che sin da subito ha mostrato un atteggiamento agitato.

Ad insospettire ancor di più gli operanti è stato il forte odore acre tipico di sostanza stupefacente, che li ha convinti dunque ad effettuare una perquisizione, nel corso della quale hanno rinvenuto cinque involucri in cellophane trasparenti contenenti marijuana e un involucro in cellophane trasparente contenente hashish. Inoltre nel motorino, precisamente nella parte sottostante al sellino, gli operanti hanno rinvenuto banconote per una somma complessiva di 900 €, verosimile provento dell’attività di spaccio.

A questo punto, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del giovane, sita all’interno del villaggio Ippocampo di mare, dove hanno trovato all’interno del comodino della sua camera da letto due ulteriori involucri di cellophane contenenti marijuana ed un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Tutta la droga rinvenuta, per un peso complessivo di 22 grammi di Marijuana e 6 grammi di Hashish è stata sequestrata per essere sottoposta ad analisi di laboratorio.

Il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.