ACI CATENA: 13ENNE SCOMPARSA, APPELLO SUI SOCIAL PER RITROVARLA
È scomparsa da questa mattina, indossando una camicetta e jeans neri.Si chiama Mariacatena Romeo, ha 13 anni, abita ad Aci Catena e i familiari hanno postato su Facebook le foto della ragazza.Chiunque...
A cura di Redazione
03 giugno 2019 21:34
È scomparsa da questa mattina, indossando una camicetta e jeans neri.
Si chiama Mariacatena Romeo, ha 13 anni, abita ad Aci Catena e i familiari hanno postato su Facebook le foto della ragazza.
Chiunque la vedesse, può contattare i familiari o i carabinieri