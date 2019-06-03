ACI CATENA: 13ENNE SCOMPARSA, APPELLO SUI SOCIAL PER RITROVARLA

È scomparsa da questa mattina, indossando una camicetta e jeans neri.Si chiama Mariacatena Romeo, ha 13 anni, abita ad Aci Catena e i familiari hanno postato su Facebook le foto della ragazza.Chiunque...

A cura di Redazione 03 giugno 2019 21:34

