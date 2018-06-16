ACI CATENA: ACCOLTELLA LA MOGLIE, ARRESTATO

Nella nottata del 12 giugno scorso, personale delle Volanti del Commissariato di Acireale hanno arrestati il 36enne di Acicatena G.M.C., responsabile di aggressione nei confronti della di lui moglie.L...

Nella nottata del 12 giugno scorso, personale delle Volanti del Commissariato di Acireale hanno arrestati il 36enne di Acicatena G.M.C., responsabile di aggressione nei confronti della di lui moglie.

La donna è giunta in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Acireale, con ferite da taglio all’arto superiore. La donna, accolta con la procedura d’intervento integrata prevista dal progetto “Codice Rosa”, istituito all’interno del nosocomio per le vittime di violenza, ha ricevuto assistenza medica e sostegno psicologico da personale specializzato.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione dove si era consumata l’aggressione, rinvenendo un coltello con la lama a punta, di circa 20 centimetri, sporco di sangue con il quale l’uomo aveva verosimilmente accoltellato la moglie.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato affetto da disturbo schizoaffettivo, è stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima innanzi al Giudice del Tribunale di Catania, mentre la vittima è stata dimessa dal nosocomio e accompagnata in una struttura protetta.