Aci Catena, anziano colto da malore: dottoressa del 118 aggredita durante i soccorsi, denunciati due parenti

L’ambulanza ha poi raggiunto il Pronto Soccorso del Cannizzaro sotto tutela dei militari

Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno deferito in stato di libertà un 46enne, ed un 31enne, ritenuti responsabili di “percosse con violenza e minaccia aggravata nei confronti di personale sanitario, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’episodio, si è verificato ad Aci Catena, dove un anziano era stato colto da un malore e i parenti avevano chiesto l’intervento del 118. All’arrivo dell’ambulanza, però, i congiunti dell’anziano hanno cominciato ad inveire contro i sanitari, lamentandosi perché, secondo loro, erano arrivati in ritardo.

I medici, a tutela del paziente, non hanno dato seguito agli improperi e hanno prestato le prime cure all’anziano ma, proprio mentre una dottoressa era intenta a misurare i parametri vitali dell’uomo, i due parenti l’hanno aggredita alle spalle, colpendola al collo.

I sanitari, preoccupati per il degenerare della situazione, hanno dovuto, perciò, accelerare le procedure e far salire il paziente in ambulanza. I due, però, anche in strada hanno minacciato di morte i medici, rendendo difficoltose tutte le procedure per il soccorso del loro parente.

Quando l’ambulanza ha raggiunto il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, è stata subito chiesta la presenza dei Carabinieri, al fine di scongiurare altre aggressioni e per denunciare l’accaduto.

I militari dell’Arma intervenuti hanno raccolto le informazioni necessarie all’identificazione dei due e, poco dopo li hanno rintracciati e, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La condotta contestata ai due rientra nell’ambito della normativa che prevede un inasprimento delle pene quando le lesioni sono commesse ai danni di esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, misura introdotta per garantire una tutela rafforzata a chi opera quotidianamente in contesti particolarmente delicati e a contatto con l’utenza.