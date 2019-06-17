ACI CATENA, ARRESTATO L’UOMO CHE AGGREDÌ I CARABINIERI DURANTE IL CARNEVALE DI ACIREALE
A cura di Redazione
17 giugno 2019 16:55
I Carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato Gianluca Rovito, 35enne del luogo, poiché colpito da ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dal Tribunale di Catania.
Nel 2017, durante il carnevale di Acireale, dopo aver aggredito un uomo, si scagliava anche contro i Carabinieri accorsi per calmarlo.
Terminate le formalità di rito, il 36enne è stato sottoposto ai domiciliari. Dovrà scontare 1 anno e 8 mesi.