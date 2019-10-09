I Carabinieri della Stazione di Aci Catena, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 47enne catenoto Salvatore...

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 47enne catenoto Salvatore TORRE.

ACI CATENA: ARRESTATO UN ESTORSORE: CHIEDEVA IL PIZZO PER LA RESTITUZIONE DI TRATTORI RUBATI

L’uomo, nell’anno 2013, si era infatti reso responsabile del reato di estorsione in concorso ai danni del proprietario di un’azienda agricola al quale aveva richiesto un riscatto per la restituzione di alcuni trattori e macchine da lavoro, già trafugati dai suoi complici.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.