ACI CATENA, FATALE SCHIANTO AUTO SCOOTER ALL’ALBA: MUORE UN 22ENNE

Un drammatico incidente quello avvenuto nella notte sulla SS114 nei pressi del locale Banaker a Aci Castello, in provincia di Catania.

La vittima è Michele Costa, figlio del noto attaccante dell’Acicatena Calcio 1973, il 22 enne era sul suo motorino è ha avuto un frontale con un’auto.

La società: “Tutta la famiglia Acicatena Calcio 1973 con grandissima tristezza si stringe al dolore dell’ex attaccante biancorosso Pippo Costa e della moglie Graziella per l’assurda scomparsa del figlio Michele. A tutta la famiglia Costa vanno le più sentite condoglianze da parte delle famiglia biancorossa”.