ACI CATENA: FIAMME IN MANSARDA NESSUN FERITO, DANNI INGENTI
Un incendio si è sviluppato, intorno all'una e mezza di questa notte, in una mansarda in Via Sauri ad Aci Catena.
Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Acireale e Catania Nord, insieme ad un'autoscala e due autobotti di rincalzo dalla Sede Centrale.
I vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a mettere in salvo i 4 membri della famiglia che si trovavano in casa.
In particolare, è stato soccorso il padre che a rischio della propria vita si stava adoperando per tentare di spegnere l'incendio e non voleva allontanarsi dall'abitazione in fiamme.
Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.
Sul posto presenti anche i Carabinieri ed i Sanitari del Servizio 118.