95047

ACI CATENA: FIAMME IN MANSARDA NESSUN FERITO, DANNI INGENTI

Un incendio si è sviluppato, intorno all'una e mezza di questa notte, in una mansarda in Via Sauri ad Aci Catena.Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Acire...

A cura di Redazione Redazione
20 marzo 2019 09:06
ACI CATENA: FIAMME IN MANSARDA NESSUN FERITO, DANNI INGENTI -
Dintorni
Condividi

Un incendio si è sviluppato, intorno all'una e mezza di questa notte, in una mansarda in Via Sauri ad Aci Catena.

Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Acireale e Catania Nord, insieme ad un'autoscala e due autobotti di rincalzo dalla Sede Centrale.

I vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a mettere in salvo i 4 membri della famiglia che si trovavano in casa.

In particolare, è stato soccorso il padre che a rischio della propria vita si stava adoperando per tentare di spegnere l'incendio e non voleva allontanarsi dall'abitazione in fiamme.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

Sul posto presenti anche i Carabinieri ed i Sanitari del Servizio 118.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047