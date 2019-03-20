ACI CATENA: FIAMME IN MANSARDA NESSUN FERITO, DANNI INGENTI

Un incendio si è sviluppato, intorno all'una e mezza di questa notte, in una mansarda in Via Sauri ad Aci Catena.Sul posto sono state inviate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Acire...

A cura di Redazione 20 marzo 2019 09:06

Condividi